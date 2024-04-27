В Мытищах вынесли приговор жителю, который задушил родную сестру

В Мытищах вынесли приговор местному жителю, который в ходе ссоры убил родную сестру. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По информации ведомства, преступление было совершено в ночь на 25 июля 2021 года. Местный житель и его сестра находились в парке Лосиный остров. В какой-то момент между родственниками вспыхнула ссора, и мужчина начал избивать сестру тупым предметом по голове, шее, конечностям. После этого он ее задушил.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник имитировал кражу, забрав телефон и деньги жертвы. Впоследствии он выкинул вещи в ближайший водоем.

Городской суд Мытищ на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил 44-летнего мужчину к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы с ограничением свободы на два года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.