В Нальчике задержан мужчина по обвинению в многолетних издевательствах над животными

В столице Кабардино-Балкарии разгорелся скандал, связанный с жестоким обращением с животными. Местные жители обвиняют одного и того же мужчину в череде ужасающих преступлений, продолжавшихся несколько лет.

По информации Telegram-каналов, зоозащитница заявила, что на протяжении пяти лет неизвестный связывал собак скотчем, удерживал их в подвале и подвергал сексуальному насилию. После обращения в правоохранительные органы полиция изъяла из помещения около десяти измученных животных. У одной из собак, овчарки, врачи диагностировали венерическую саркому — агрессивную опухоль, передающуюся половым путем.

Многочисленные свидетельства указывают на конкретного человека. Очевидцы утверждают, что мужчина потрошил кошек и сбрасывал их с балкона, резал собак ножом, а также систематически приставал к детям и девушкам. Согласно имеющимся данным, подозреваемого ранее уже помещали на принудительное лечение в специализированную клинику, но он был выпущен спустя всего три месяца. Сейчас вопрос о его задержании и возбуждении уголовного дела находится в компетенции правоохранительных органов.