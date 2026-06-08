Ремонт, стройка и ангиограф: министр здравоохранения Забелин и глава Красноцветов объехали поликлиники округа Пушкинский

Первым объектом в маршруте поездки стала взрослая поликлиника №1, расположенная в Пушкино. В этом учреждении совсем недавно завершили капитальный ремонт, и сейчас в помещениях идет сборка и монтаж новой мебели и оборудования, рассказали в администрации.

Данная поликлиника является самой крупной во всем округе — медицинскую помощь здесь получают более 105 тыс. жителей. Учреждение рассчитано на 850 посещений в смену. Благодаря проведенным работам в поликлинике удалось создать современные и комфортные условия, как для пациентов, так и для врачебного персонала, подчеркнули специалисты.

Следом гости проверили, как продвигается строительство новой детской поликлиники на проезде Розанова. Данное учреждение сможет ежедневно принимать до 400 маленьких пациентов. Поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием, а внутри предусмотрят специальные зоны для отдыха и игровые комнаты для детей. На текущий момент строительная готовность объекта оценивается в 45%, сообщили участники объезда.

В рамках этой рабочей поездки также были подняты вопросы, касающиеся дальнейшего развития системы здравоохранения в округе, а также качества и доступности медицинских услуг для населения.

В ходе беседы было отмечено появление в Городском округе Пушкинский ангиографа — это современный диагностический аппарат, предназначенный для исследования состояния сердца и кровеносных сосудов. Его установка, по оценке специалистов, значительно расширит возможности по обследованию и лечению пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями.

Завершающей точкой объезда стало возложение цветов к памятнику медицинским работникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Максим Красноцветов и Максим Забелин почтили память тех, кто отдал собственные жизни, спасая других.