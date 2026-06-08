Синоптики сказали, когда в Подмосковье пройдут дожди на фоне жары

На наступившей неделе жителей Московской области ждет по-настоящему летняя погода. Температура воздуха местами поднимется до +32 градусов, однако жару периодически будут сопровождать кратковременные дожди и грозы. Таким прогнозом с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» поделился синоптик Александр Ильин.

По его словам, во вторник, 9 июня, в регионе установится переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, температура составит от +10 до +15 градусов. Днем воздух прогреется до +25…+30 градусов, а местами возможны кратковременные дожди и грозы. В Москве столбики термометров поднимутся до +31 градуса.

«Похожая погода сохранится и в среду. Ночью будет от +11 до +16 градусов, днем — от +26 до +31. В отдельных районах Подмосковья пройдут кратковременные дожди, возможны грозы», — отметил Ильин.

Самым жарким днем недели может стать четверг. По данным синоптика, температура воздуха в Московской области достигнет +27…+32 градусов. При этом местами вновь не исключены кратковременные осадки и грозы.

«В День России, 12 июня, характер погоды начнет меняться. Ночью ожидается от +15 до +20 градусов, а днем сохранится жара до +32 градусов. Вместе с тем небо затянут облака, местами пройдет небольшой дождь», — добавил метеоролог.

В субботу, 13 июня, осадки прекратятся. Ночью температура останется на уровне +15…+20 градусов, а днем воздух вновь прогреется до +27…+32 градусов. Ожидается переменная облачность и слабый ветер.

Как отметил Ильин, в течение всей недели температурный фон будет значительно превышать климатическую норму. При этом жителям региона стоит учитывать вероятность локальных гроз, особенно в дневные часы со вторника по четверг.

С наступлением купального сезона многие автомобилисты стараются подъехать как можно ближе к воде, однако такая поездка может закончиться штрафом и даже эвакуацией машины.