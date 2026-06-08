«Штормит уже второй день»: насколько опасной окажется магнитная буря 9 июня и кому станет плохо

Геомагнитная обстановка 9 июня остается напряженной. Несмотря на отсутствие мощных вспышек на Солнце в последние часы, последствия предыдущих выбросов солнечной плазмы продолжают воздействовать на магнитосферу Земли.

Геомагнитная обстановка 9 июня остается напряженной. Несмотря на отсутствие мощных вспышек на Солнце в последние часы, последствия предыдущих выбросов солнечной плазмы продолжают воздействовать на магнитосферу Земли.

По прогнозам специалистов, магнитная буря 9 июня станет продолжением сильного геошторма, который начался накануне. Особенно внимательно к своему самочувствию стоит отнестись метеозависимым людям, а также тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Магнитная буря 9 июня: прогноз на день

Вероятность магнитной бури 9 июня оценивается в 85%. Еще 10% приходится на вероятность возбужденной магнитосферы и лишь 5% — на полностью спокойное состояние.

Специалисты ожидают геомагнитные возмущения уровня G1–G2. В течение суток возможны периоды усиления активности, которые могут сказаться на работе техники и самочувствии людей.

Индекс геомагнитной активности остается повышенным, что говорит о продолжающемся влиянии солнечного ветра на магнитное поле Земли.

Что происходит на Солнце

Солнечная активность остается выше нормы. Индекс активности оценивается примерно в 5,8 балла.

За последние сутки ученые зарегистрировали несколько вспышек класса C. Хотя более мощных вспышек классов M и X в последнее время не наблюдалось, активные области на поверхности Солнца продолжают поддерживать нестабильную космическую погоду.

Именно поэтому магнитосфера Земли пока не может полностью вернуться в спокойное состояние.

Как магнитная буря влияет на самочувствие

Во время геомагнитных возмущений многие люди отмечают ухудшение состояния.

Среди наиболее частых симптомов:

головная боль;

слабость и сонливость;

скачки артериального давления;

учащенное сердцебиение;

раздражительность;

снижение концентрации внимания;

нарушения сна.

Особенно заметными симптомы могут стать в периоды усиления геомагнитных колебаний.

Кто находится в группе риска

Наиболее чувствительными к магнитным бурям считаются:

люди с гипертонией;

пациенты с заболеваниями сердца и сосудов;

пожилые люди;

беременные женщины;

люди с хронической усталостью;

граждане, испытывающие постоянный стресс.

Однако даже здоровые люди во время сильных геомагнитных возмущений могут чувствовать недомогание.

Как защититься от магнитной бури 9 июня

Специалисты рекомендуют соблюдать простые правила.

Для поддержания хорошего самочувствия стоит:

высыпаться;

пить больше чистой воды;

избегать стрессовых ситуаций;

отказаться от чрезмерных физических нагрузок;

ограничить употребление алкоголя;

сократить количество кофеина;

чаще бывать на свежем воздухе.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется внимательно следить за своим состоянием и соблюдать назначения врача.

Когда закончится магнитная буря

По предварительным прогнозам, наиболее сложными днями станут 8 и 9 июня.

Начиная с 10 июня геомагнитная активность постепенно начнет снижаться. Полностью спокойная обстановка ожидается ближе к середине месяца, хотя отдельные возмущения еще возможны.

Специалисты также предупреждают, что долгосрочные прогнозы могут меняться в зависимости от новых процессов на Солнце.

Коротко: главное

Вероятность магнитной бури 9 июня составляет 85%.

Геомагнитный шторм продолжается второй день подряд.

Наиболее частые симптомы — головная боль, слабость и скачки давления.

Улучшение космической погоды ожидается после 10 июня.

Магнитная буря 9 июня может стать серьезным испытанием для метеозависимых людей. Врачи советуют не игнорировать сигналы организма, соблюдать режим отдыха и по возможности снизить физические и эмоциональные нагрузки.