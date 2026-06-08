«Штормит уже второй день»: насколько опасной окажется магнитная буря 9 июня и кому станет плохо
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Геомагнитная обстановка 9 июня остается напряженной. Несмотря на отсутствие мощных вспышек на Солнце в последние часы, последствия предыдущих выбросов солнечной плазмы продолжают воздействовать на магнитосферу Земли.
Геомагнитная обстановка 9 июня остается напряженной. Несмотря на отсутствие мощных вспышек на Солнце в последние часы, последствия предыдущих выбросов солнечной плазмы продолжают воздействовать на магнитосферу Земли.
По прогнозам специалистов, магнитная буря 9 июня станет продолжением сильного геошторма, который начался накануне. Особенно внимательно к своему самочувствию стоит отнестись метеозависимым людям, а также тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Магнитная буря 9 июня: прогноз на день
Вероятность магнитной бури 9 июня оценивается в 85%. Еще 10% приходится на вероятность возбужденной магнитосферы и лишь 5% — на полностью спокойное состояние.
Специалисты ожидают геомагнитные возмущения уровня G1–G2. В течение суток возможны периоды усиления активности, которые могут сказаться на работе техники и самочувствии людей.
Индекс геомагнитной активности остается повышенным, что говорит о продолжающемся влиянии солнечного ветра на магнитное поле Земли.
Что происходит на Солнце
Солнечная активность остается выше нормы. Индекс активности оценивается примерно в 5,8 балла.
За последние сутки ученые зарегистрировали несколько вспышек класса C. Хотя более мощных вспышек классов M и X в последнее время не наблюдалось, активные области на поверхности Солнца продолжают поддерживать нестабильную космическую погоду.
Именно поэтому магнитосфера Земли пока не может полностью вернуться в спокойное состояние.
Как магнитная буря влияет на самочувствие
Во время геомагнитных возмущений многие люди отмечают ухудшение состояния.
Среди наиболее частых симптомов:
- головная боль;
- слабость и сонливость;
- скачки артериального давления;
- учащенное сердцебиение;
- раздражительность;
- снижение концентрации внимания;
- нарушения сна.
Особенно заметными симптомы могут стать в периоды усиления геомагнитных колебаний.
Кто находится в группе риска
Наиболее чувствительными к магнитным бурям считаются:
- люди с гипертонией;
- пациенты с заболеваниями сердца и сосудов;
- пожилые люди;
- беременные женщины;
- люди с хронической усталостью;
- граждане, испытывающие постоянный стресс.
Однако даже здоровые люди во время сильных геомагнитных возмущений могут чувствовать недомогание.
Как защититься от магнитной бури 9 июня
Специалисты рекомендуют соблюдать простые правила.
Для поддержания хорошего самочувствия стоит:
- высыпаться;
- пить больше чистой воды;
- избегать стрессовых ситуаций;
- отказаться от чрезмерных физических нагрузок;
- ограничить употребление алкоголя;
- сократить количество кофеина;
- чаще бывать на свежем воздухе.
Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется внимательно следить за своим состоянием и соблюдать назначения врача.
Когда закончится магнитная буря
По предварительным прогнозам, наиболее сложными днями станут 8 и 9 июня.
Начиная с 10 июня геомагнитная активность постепенно начнет снижаться. Полностью спокойная обстановка ожидается ближе к середине месяца, хотя отдельные возмущения еще возможны.
Специалисты также предупреждают, что долгосрочные прогнозы могут меняться в зависимости от новых процессов на Солнце.
Коротко: главное
- Вероятность магнитной бури 9 июня составляет 85%.
- Геомагнитный шторм продолжается второй день подряд.
- Наиболее частые симптомы — головная боль, слабость и скачки давления.
- Улучшение космической погоды ожидается после 10 июня.
Магнитная буря 9 июня может стать серьезным испытанием для метеозависимых людей. Врачи советуют не игнорировать сигналы организма, соблюдать режим отдыха и по возможности снизить физические и эмоциональные нагрузки.