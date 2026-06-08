Телескоп Уэбба увидел то, чего не должно было существовать во Вселенной

Космический телескоп Уэбба создавали не ради красивых снимков, а ради ответов на вопросы, которые не смог предоставить его предшественник «Хаббл», пишет автор научных и географических статей издания WorldAtlas Мэтт Лью. И первые же данные показали: ранняя Вселенная была гораздо ярче, оживленнее и сложнее, чем ожидали ученые.

«Хаббл» когда-то доказал, что даже пустые участки неба наполнены галактиками. Но у него был предел: он мог заглянуть примерно на 400 млн лет после Большого взрыва, и даже тогда далекие галактики выглядели как слабые пятна. Телескоп Уэбба ведет мониторинг в инфракрасном диапазоне, поэтому видит свет, который шел к нам миллиарды лет из-за расширения Вселенной.

Далее начались сюрпризы. Были найдены галактики, которые выглядели слишком многочисленными, яркими и зрелыми для своего возраста. Один из примеров — Галактика Мейзи (Maisie’s Galaxy). Астрономы сначала пытались проверить, не ошибка ли это: артефакт, шум или неверная интерпретация. Но объект оказался реальным.

Теперь ученым приходится пересматривать модели: возможно, первые звезды загорались раньше, тяжелые элементы накапливались быстрее, а темная материя в молодой Вселенной вела себя не совсем так, как предполагали раньше.

При этом снимки Уэбба не появляются готовыми. Телескоп собирает сырые инфракрасные данные, похожие на шум, а специалисты затем очищают их, калибруют и соединяют сотни экспозиций.

«Уэбб» не просто смотрит дальше. Он показывает, что первые главы космической истории могли быть написаны совсем не так, как ученые представляли еще недавно.