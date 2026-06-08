«Наркотики, алкоголь и… жизнь на полную»: Оззи Осборн назвал свою настоящую зависимость

Легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн всегда ассоциировался с буйным образом жизни, наркотиками и алкоголем. Но, как выяснилось, его главная зависимость была вовсе не в запрещенных веществах, пишет Super со ссылкой на новую биографию музыканта.

Автор книги отметил, что всю свою жизнь Оззи был зависим от новых впечатлений. И эта жажда оказалась сильнее, чем тяга к запрещенным вещества или спиртному. Именно погоня за новизной и острыми ощущениями привела его к одержимости, утверждает биограф Осборн.

Близкие описывают Оззи как страстную личность с множеством противоречивых черт. Одна из самых ярких характеристик: «Он поглотил галактику и не знал, что с ней делать». Певец был ненасытен, пристрастился практически ко всему, за что брался. Эта жажда жизни способствовала его полному погружению во все.

Более того, Оззи никогда не работал и не был увлечен лишь наполовину: если он делал что-то, то только на все сто. Его самой большой, всепоглощающей зависимостью была сама жизнь, прожитая на полную катушку.

Оззи Осборн ушел из жизни 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет. Причиной смерти стали острый инфаркт миокарда и остановка сердца, случившиеся вне больницы. Поклонники навсегда запомнят его как человека, который не знал меры в своих увлечениях и жил так, как хотел, до самого конца.

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