«Подашь хлеб — получишь достаток»: что строго запрещено делать 9 июня и как привлечь удачу в дом
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
9 июня в народном календаре связано с днем Федоры Домовницы. Наши предки считали эту дату особенной для сохранения семейного благополучия, достатка и мира в доме. По погоде, поведению птиц и утренней росе судили о будущем урожае, а многие запреты старались соблюдать особенно строго.
Считалось, что именно в этот день доброе дело может вернуться сторицей, а неосторожное слово — надолго испортить отношения с близкими. Рассказываем, какие народные приметы на 9 июня дошли до наших дней, что нельзя делать и какие обряды проводили ради здоровья и достатка.
Что за праздник 9 июня по народному календарю
Девятое июня в народной традиции известно как Федора Домовница. Православная церковь в этот день чтит святую мученицу Феодору Александрийскую.
На Руси святую считали покровительницей домашнего очага. Отсюда и появилось народное название — Домовница. Люди верили, что в этот день нельзя тревожить покой дома ссорами и скандалами, иначе благополучие может покинуть семью.
Особое внимание уделяли чистоте жилища, отношениям между родственниками и помощи нуждающимся.
Погодные приметы на 9 июня
Что предсказывает жаркое лето
Наблюдения за природой помогали крестьянам понимать, каким будет ближайшее лето.
- Ясное и солнечное утро обещало теплую погоду на несколько дней вперед.
- Обильная роса на траве сулила хороший урожай огурцов и капусты.
- Южный ветер считался предвестником жаркого лета.
- Громкий крик кукушки обещал устойчивое тепло.
Приметы на дождь
Некоторые природные явления предупреждали о скором ненастье.
- Ласточки летают низко — к дождю.
- Муравьи прячутся в муравейник — к грозе.
- Облака быстро движутся по небу — к перемене погоды.
- Пчелы неохотно покидают ульи — к осадкам.
Приметы на урожай
Для земледельцев эти наблюдения были особенно важны.
- Большое количество росы утром — к урожайному году.
- Если к вечеру слышно много кузнечиков, хлеб уродится хорошо.
- Много ягод на лесных кустарниках — к богатой осени.
- Цветущая рябина обещала хороший сбор овса.
Что нельзя делать 9 июня
С днем Федоры Домовницы было связано несколько важных запретов.
- Нельзя ссориться и выяснять отношения. По поверьям, конфликт, начавшийся в этот день, мог затянуться на долгие месяцы.
- Нельзя выносить сор из дома. Считалось, что вместе с мусором можно вынести достаток и семейное счастье.
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Такой поступок мог привести к финансовым трудностям.
- Нельзя распространять сплетни и обсуждать чужие проблемы. Предки верили, что злые слова обязательно вернутся к тому, кто их произнес.
- Нельзя проявлять жадность за столом. Дом, в котором делились угощением, считался благополучным.
Что нужно сделать 9 июня: обряды на здоровье, деньги и счастье
На Руси существовало несколько добрых традиций, связанных с этим днем.
Обряд на здоровье
До восхода солнца умывались прохладной водой и вытирались чистым льняным полотенцем. Люди верили, что утренняя вода помогает сохранить бодрость и защититься от болезней.
Обряд на деньги и благополучие
В обед хозяйка откладывала небольшой кусочек свежего хлеба и оставляла его птицам. Считалось, что такой жест привлекает достаток и помогает избежать нужды.
Традиция на семейное счастье
На закате вся семья собиралась за одним столом. Чем спокойнее и доброжелательнее проходил вечер, тем благополучнее должен был быть год.
Короткие приметы на 9 июня — таблица
Что наблюдаем
Какая примета
Утренняя роса
К богатому урожаю
Ласточки летают низко
К дождю
Южный ветер
К жаркому лету
Муравьи прячутся
К грозе
Много кузнечиков вечером
К хорошему урожаю хлеба
Пчелы не вылетают из улья
К ненастью
Заключение
Народные приметы на 9 июня отражают многовековой опыт наблюдения за природой и стремление людей сохранить мир в семье. Многие традиции этого дня связаны не столько с суевериями, сколько с простыми жизненными ценностями — добротой, щедростью и уважением к близким.
Даже сегодня день Федоры Домовницы можно провести с пользой: помочь нуждающимся, сказать добрые слова родным и избежать лишних конфликтов. Именно такие поступки наши предки считали главным залогом счастья и благополучия.