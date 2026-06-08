Пушкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве женщины

Пушкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 54‐летнего жителя Подмосковья. Мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Трагический инцидент произошел днем 17 августа 2025 года в квартире в Ивантеевке. По данным следствия, конфликт между обвиняемым и его супругой вспыхнул на почве ревности. В ходе ссоры мужчина нанес женщине множественные удары: не менее 4 — руками и ногами в область головы, а также 7 ножевых ранений в шею. Тяжелые травмы привели к массивной кровопотере — потерпевшая умерла прямо на месте происшествия.

Примечательно, что после совершения преступления мужчина сам обратился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся. Сейчас уголовное дело поступило в Ивантеевский городской суд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона.