В Пушкино врачи спасли мужчину, который в ходе диспансеризации узнал, что у него нет пульса

Специалисты Пушкинской больницы спасли мужчину, у которого не было пульса на левой руке. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель без жалоб, который проходил диспансеризацию. В ходе первого этапа обследования выяснилось, что у него нет пульса на одной руке. На второй все было в норме.

Пациент рассказал, что рука без пульса часто немела, однако он не придал этому значения.

Мужчину направили на дополнительные обследования и обнаружили у него атеросклеротическую бляшку в устье подключичной артерии. Рядом расположена позвоночная артерия, питающая мозг. В результате рука «крадет» кровь у мозга, что может стать причиной ишемии головного мозга со всеми вытекающими последствиями, вплоть до инсульта.

Мужчину прооперировали. Врачи выполнили сонно-подключичное шунтирование, чтобы направить кровоток в обход бляшки. Операция прошла успешно. На данный момент пациент выписан.

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