В Можайске работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли собаку, упавшую в колодец с водой

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли собаку, которая провалилась в колодец с водой. Инцидент произошел в промышленной зоне на окраине Можайска.

За помощью спасателей обратился местный житель, который обнаружил животное. Прибывшие на место специалисты установили, что собака упала в коллекторный колодец глубиной 2 метра. Примерно на полметра он был наполнен водой и мусором.

Спасатели спустили к собаке лестницу-палку. Пес зацепился за нее передними лапами, но самостоятельно выбраться не смог. Тогда старший смены спустился в колодец и помог животному выбраться. После это собака сразу же убежала.

Ранее в ведомстве сообщили, что спасатели Подмосковья освободили собаку, которая упала в строительную траншею в Наро-Фоминске.