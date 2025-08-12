В небе над Татарстаном сбили четыре беспилотника

В воздушном пространстве Татарстана сбиты четыре беспилотных летательных аппарата. Как сообщил телеграм-канал SHOT, украинские вооруженные силы предприняли попытку атаковать территорию республики с использованием дронов модели «Рубака», а также как минимум одного переоборудованного самолета, превращенного в БПЛА.

О появлении беспилотников в небе над Альметьевском сообщали местные жители. В настоящее время в городе сохраняется вероятность новой атаки с применением БПЛА. Одновременно с этим, аналогичная угроза объявлена и в соседней Удмуртии.

Ранее сообщалось, что после атаки дронов в Ставрополе выбиты окна и повреждены автомобили.