Стали известны подробности ночной атаки БПЛА на Ставрополь

Ставрополь подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в результате которого в городе есть разрушения. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Ставропольского края Иван Ульянченко.

По его словам, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оперативно среагировали на угрозу и подавили все БПЛА, не допустив более серьезных последствий. К счастью, никто из жителей не пострадал, но ударная волна от падения одного из дронов выбила стекла в социальном объекте.

«На всей территории региона продолжает действовать режим беспилотной опасности», — отметил Ульянченко.

Также глава региона сообщил, что в северо-западной части Ставрополя в результате ночной атаки повреждены окна жилого комплекса и несколько припаркованных автомобилей. Он подчеркнул, что администрация Промышленного района уже получила поручение провести поквартирный обход, чтобы зафиксировать все повреждения.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 25 украинских БПЛА над российскими регионами.