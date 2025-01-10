В Ногинске возбудили уголовное дело после того, как школьнику оторвало пальцы руки взрывом петарды

В Ногинске было возбуждено уголовное дело после того, как школьнику оторвало несколько пальцев руки из-за взрыва петарды. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Подмосковью.

Инцидент произошел 8 января. Мальчик в возрасте 11 лет шел домой после тренировки. По дороге он поджег петарду, держа ее в руке. Пиротехническое изделие сразу же взорвалось, и ребенку оторвало пальцы.

Школьника экстренно доставили в медучреждение, где оказали всю необходимую помощь.

По факту случившегося завели дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.