В Норвегии в результате наводнения затопило электростанцию

В Норвегии из-за огромного количества осадков, которые принес циклон «Ханс», оказалась затопленной гидроэлектростанция Браскерейдфосс, сообщает NRK.

Уровень воды в реке Гломма поднялся настолько, что она вода проникла в помещения станции и нанесла существенные повреждения.

Плотина оказалась обесточена, что лишило возможности управлять заслонками. Предполагается взорвать одну из них, чтобы вода ушла.

Из прибрежных районов эвакуированы несколько домохозяйств. Из-за наводнения перекрыты магистрали между Осло и Трохеймом и 77 областных дорог.