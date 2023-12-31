В новогодние праздники на дежурство выйдут около 20 тысяч военнослужащих ПВО

В новогоднюю ночь противовоздушную и противоракетную оборону страны будут обеспечивать порядка 1,8 тысячи военнослужащих, рассказали в Минобороны России.

Всего же в новогодние праздники на боевое дежурство выйдут около 20 тысяч бойцов.

Речь идет о военнослужащих и специалистах первой армии ПВО-ПРО особого назначения.

Сегодня ночью над Курской областью силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ при попытке совершить террористическую атаку.