В новогодние праздники на дежурство выйдут около 20 тысяч военнослужащих ПВО
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В новогоднюю ночь противовоздушную и противоракетную оборону страны будут обеспечивать порядка 1,8 тысячи военнослужащих, рассказали в Минобороны России.
Всего же в новогодние праздники на боевое дежурство выйдут около 20 тысяч бойцов.
Речь идет о военнослужащих и специалистах первой армии ПВО-ПРО особого назначения.
Сегодня ночью над Курской областью силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ при попытке совершить террористическую атаку.