По словам главы комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаила Аничкина, несмотря на давление западных стран, общество нашей страны готово бороться за государство под руководством своего президента. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что это система угроз и рисков, о которых действительно много раз говорили и политологи, а народ жил спокойно и не задумывался о том, что данные риски и угрозы могут наступить.

По мнению эксперта, как раз в этих условиях народ продемонстрировал, что представляет единую силу, многонациональное сообщество, уникальная ситуация нашего государства.

Он подчеркнул, что граждане РФ готовы бороться за свое государство под руководством президента.