В Одесской области приостановили пропускные операции на паромном переходе «Орловка»

В Одесской области временно приостановлены пропускные операции на паромном переходе «Орловка», который находится на границе с Румынией. Об этом сообщила в Telegram Государственная таможенная служба Украины.

По предоставленной информации, на этом пункте проходят мероприятия по «нормализации работы».

Паромная переправа обеспечивает связь между Украиной и Румынией через реку Дунай.

Утром координатор пророссийских сил Сергей Лебедев заявил о повреждении терминала и парома с военным грузом вблизи границы с Румынией. Он уточнил, что беспилотники нанесли удар по терминалу «Орловка» ночью. Лебедев также отметил, что паромами из Румынии доставляются военная техника, боеприпасы и топливо, которые затем хранятся в портовых складах.

Ранее в Генштабе ВСУ после потери Угледара обстановку на передовой назвали сложной.