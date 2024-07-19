В Одинцово началась проверка после того, как блогер в форме сотрудника ГАИ проехался на электросамокате

Прокуратура Московской области проводит проверку после того, как блогер в форме сотрудника ГАИ проехался на электросамокате. Инцидент произошел в Одинцово.

Видеозапись с поездкой блогера была опубликована в соцсетях. В ролике блогер в одежде, визуально схожей с формой сотрудников ГАИ, едет на электросамокате по дороге.

В рамках проверки дадут правовую оценку законности публикации видеозаписи и соблюдению ПДД во время съемки.