Четырехсторонние мирные переговоры с участием России, США, Украины и Европы могут состояться до Рождества в 2027 году. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, в настоящее время ведется работа по организации этой встречи. Украинский лидер уточнил, что информацию о стремлении провести переговоры до Рождества он получил от партнеров. При этом он не раскрыл, кто именно может принять участие в саммите.

Заявление Зеленского прозвучало на фоне продолжающихся контактов между Киевом и западными союзниками. Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Украина заключила мир с Россией к началу января, до того как демократы получат контроль над Конгрессом. По данным европейских источников, США оказывают сильное давление, из-за чего в Европе и на Украине усилились опасения, что для заключения сделки Киеву придется пойти на значительные уступки.

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