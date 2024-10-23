В Одинцово предъявили обвинение организатору и исполнителю покушения на убийство местного жителя, которое было совершено 10 октября. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью.

По данным ведомства, в сентябре организатор предложил знакомому убить жителя за денежное вознаграждение в размере двадцати миллионов рублей. Тот согласился.

Исполнителю передали предоплату в размере 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем и информацию о жертве. В течение месяца киллер следил за потерпевшим, после чего несколько раз выстрелил в него. Однако мужчине своевременно оказали медицинскую помощь, и он остался жив.

Злоумышленников задержали и допросили. Исполнитель указал на место, где оставил орудие убийства. Там был обнаружен пистолет. В дальнейшем специалисты проведут необходимые экспертизы.