В одном из поселений Новой Москвы пятилетний мальчик умер от кишечной инфекции

В поселении Марушкинское Новомосковского административного округа пятилетний мальчик умер от кишечной инфекции после осложнения в виде отека легких. Об этом сообщает Life.ru .

По словам отца ребенка, в день трагедии мальчик жаловался на сильные боли в животе, у него была высокая температура.

Отмечается, что родители вызвали скорую помощь, однако это уже было поздно – мальчик скончался.

Добавляется, что на данный момент полицейские проводят расследование о месте заражения мальчика и причинах отсутствия необходимого лечения.