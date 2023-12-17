В одном из поселений Новой Москвы пятилетний мальчик умер от кишечной инфекции
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В поселении Марушкинское Новомосковского административного округа пятилетний мальчик умер от кишечной инфекции после осложнения в виде отека легких. Об этом сообщает Life.ru.
По словам отца ребенка, в день трагедии мальчик жаловался на сильные боли в животе, у него была высокая температура.
Отмечается, что родители вызвали скорую помощь, однако это уже было поздно – мальчик скончался.
Добавляется, что на данный момент полицейские проводят расследование о месте заражения мальчика и причинах отсутствия необходимого лечения.