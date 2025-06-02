В округе Луховицы общественные деятели обратились к водителям с призывом неукоснительно следовать требованиям ПДД

Инициативу реализовали участники проекта «Безопасные дороги» от партии «Единая Россия», совместно с сотрудниками молодежного центра «Юнимакс», инспекторами дорожной полиции округа Луховицы и добровольцами из «Волонтеров Подмосковья».

Мероприятие под названием «Безопасность на дорогах» состоялось в селе Дединово и было направлено на повышение осведомленности автомобилистов. Участники акции распространяли информационные буклеты.

«Листовки содержали информацию о правилах дорожного движения, советы по безопасному вождению и соблюдению скоростного режима. Таким образом, проведение акции с вручением памяток водителям способствует повышению уровня безопасности на дорогах в округе Луховицы и привлечет внимание автомобилистов к соблюдению правил дорожного движения», – сказала депутат Совета депутатов муниципального округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Ирина Попова.

По словам организаторов, подобные мероприятия планируется проводить в селе Дединово в течение всего летнего периода.