В округе Пушкинский детей из ДНР и ЛНР обучали пожарной безопасности

В мероприятии приняли участие сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактики по городскому округу Пушкинский, инспекторы водного участка N 1, а также спасатели пожарных подразделений. Основной аудиторией стали дети, временно проживающие в пункте «Родник», эвакуированные из Донецкой и Луганской Народных Республик.

В рамках мероприятия ребятам предоставили информацию о ключевых правилах поведения при возникновении пожара и на водоемах. Были организованы практические занятия по эвакуации из зданий, а под руководством опытных пожарных дети освоили методы тушения условного пожара.

Активное участие в тренировках, множество вопросов и искренний интерес к теме пожарной безопасности демонстрировали ребята.

Подобные мероприятия не только повышают осведомленность детей о необходимых действиях в экстренных ситуациях, но и формируют у них ответственное отношение к собственной безопасности и безопасности окружающих.

Пожарные и спасатели округа Пушкинский регулярно проводят профилактические и образовательные мероприятия. Следующее запланировано на 19 июля. На парковке у торгово-развлекательного центра «Пушкино Парк» пройдет фестиваль «Пожарные приключения». В 15:00 всех желающих ожидает демонстрация специальной техники, оснащенной полным комплектом оборудования, конкурсы на скорость перетягивания пожарных рукавов, интерактивный «Пожарный» фонтан и развлекательная игра «Водяной тир».

Обычно, дети выстраиваются в очередь, чтобы попробовать потушить имитацию пожара с помощью огнетушителя, примерить пожарную экипировку и посидеть за рулем пожарной машины. Организаторы советуют иметь при себе сменную одежду, чтобы можно было переодеться после активных танцев под струями воды из пожарных рукавов.