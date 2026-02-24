В ОП РФ призвали ужесточить меры против дистанционных мошенников

В России необходимо продолжать ужесточение регулирования в сфере противодействия дистанционному мошенничеству. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Поводом для обсуждения стала ранее опубликованная аналитика Банка России, согласно которой по итогам 2025 года объем наличных средств на руках у граждан достиг рекордных 17,1 трлн рублей.

По словам Машарова, несмотря на уже реализуемые меры, злоумышленники сохраняют высокий интерес к этой сфере, поскольку значительные суммы остаются вне банковской системы. Он отметил, что хранение сбережений в наличной форме повышает уязвимость граждан: фактически контроль за их сохранностью лежит исключительно на владельце и его близких.

Эксперт также обратил внимание на трансформацию схем мошенничества. По его оценке, использование так называемых дропперов постепенно сокращается, а организованные преступные группы все чаще привлекают курьеров для получения наличных средств. Такая категория граждан, предпочитающих держать деньги вне банков, становится для злоумышленников особенно привлекательной. Машаров подчеркнул, что речь идет о высокоорганизованных структурах, обладающих современными техническими возможностями.

Он добавил, что распространенное мнение о невозможности отслеживания наличных средств не всегда соответствует действительности: при определенных условиях и при крупных суммах это может быть реализовано технически и организационно.

Вместе с тем эксперт указал, что возврат средств, добровольно переданных мошенникам наличными, возможен только при установлении и задержании преступников, поскольку такие операции проходят вне финансовой системы и не фиксируются банковскими инструментами контроля.

