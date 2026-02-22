Новая схема: москвичей пугают взломом личных аккаунтов на mos.ru

Жители столицы столкнулись с новой волной кибермошенничества. Злоумышленники используют имя городского портала mos.ru, чтобы выманить у граждан личные данные и коды из SMS-сообщений. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное расследование, аферисты рассылают электронные письма, в которых уведомляют о якобы совершенном новом входе в личный профиль.

В таких сообщениях граждан просят пройти по ссылке и проверить параметры входа. Если же человек не заходил на портал, ему настоятельно рекомендуют позвонить «сотруднику отдела контроля» по номеру, указанному в письме. Именно на этом этапе и происходит основная ловушка: в ходе телефонного разговора жертву убеждают назвать конфиденциальные данные или продиктовать код из SMS, давая аферистам доступ к реальным аккаунтам и финансам.

Эта схема — лишь одна из многих в арсенале цифровых преступников. Ранее стало известно о случае, когда мошенники выманили у 65-летнего москвича более 41 миллиона рублей. Тогда аферисты представились бывшим руководителем мужчины. Они отправили сообщение от якобы бывшего работодателя, сообщив, что в организации проводится проверка в связи с утечкой персональных данных. Поверив легенде, пенсионер перевел средства, и в итоге в дело пришлось вмешиваться полиции.

Эксперты напоминают: портал mos.ru и другие официальные структуры никогда не запрашивают по телефону или в письмах коды из SMS и не требуют срочно звонить по сомнительным номерам. Любую информацию о блокировках или подозрительных входах следует перепроверять только через официальные каналы связи.

