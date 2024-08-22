В Орехово-Зуево арестовали местного жителя, который зарезал соседа по дачному участку

В Орехово-Зуево задержали и заключили под стражу местного жителя, который зарезал своего соседа по дачному участку. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Преступление было совершено 18 августа на территории СНТ «Фруктовый сад». Как отмечается в сообщении ГУ МВД России по Московской области, товарищество расположено в поселке Тополиный.

Между двумя соседями, мужчинами 1958 и 1994 годов рождения, произошел очередной конфликт на фоне длительной неприязни. В ходе ссоры пожилой мужчина ударил соседа ножом в область груди. От полученного ранения тот скончался на месте.

Следователи уже осмотрели место происшествия и изъяли орудие убийства. В ближайшее время проведут необходимые судебные экспертизы.