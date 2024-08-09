В Орехово-Зуево задержали мужчину, который пытался схватить ребенка на улице

В Орехово-Зуево задержали гражданина, который справлял нужду и пытался схватить ребенка на улице. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел у дома на улице Бугрова. Мужчина 1996 года рождения, имеющий несколько судимостей, справлял на улице нужду. В это время мимо него проходила девочка 2010 года рождения. Нарушитель, нецензурно выражаясь, попытался схватить ее за руку.

Мужчину задержали и привлекли его к административной ответственности за мелкое хулиганство.