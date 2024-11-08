В Орехово-Зуево завели уголовное дело на мужчину, который избил пенсионерку

В Орехово-Зуево возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который избил пожилую женщину. Об этом сообщает ГСУ СК России по Подмосковью.

Инцидент произошел возле одного из жилых домов города. Местный житель напал на пенсионерку и избил ее. В соцсетях распространили видео, на котором мужчина бьет ногами женщину и ее собаку.

Также отмечается, что злоумышленник уже не один раз вел себя агрессивно с другими пожилыми людьми.

Дело завели о хулиганстве, совершенном с применением насилия. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.