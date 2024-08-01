В Павловском Посаде задержали жительницу, которая ранила ножом бывшего мужа

В Павловском Посаде задержали местную жительницу 1975 года рождения, которая нанесла ножевое ранение своему бывшему мужу. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Преступление было совершено в квартире дома, расположенного на улице Фрунзе. Женщина распивала спиртное с экс-супругом — местным жителем 1972 года рождения. Во время посиделок между собутыльниками произошел конфликт, и подозреваемая нанесла оппоненту удар ножом.

Мужчину на скорой доставили в медучреждение. Женщину задержали. В отношении жительницы возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.