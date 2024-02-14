В Пензе 15-летний школьник шантажировал молодую учительницу миллионом рублей за секс
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В Пензе 22-летняя учительница математики переспала с 15-летним учеником. Об этом сообщает Life.ru.
Добавляется, что после чего он требовал с нее миллион рублей за молчание.
Уточняется, что ученик также угрожал уголовным делом и обещал поведать обо всем родителям, позже учительница согласилась платить в рассрочку.
Отмечается, что потом она написала заявление в полицию за вымогательство. В настоящее время против молодой учительницы возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».