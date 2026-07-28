Молдавия оказалась в энергетическом коллапсе: премьер-министр Василе Тофан объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетической сфере из-за острого дефицита горючего. Это решение стало лишь верхушкой айсберга системного кризиса, в котором республика существует уже не первый месяц. Коррупционные скандалы, частая смена правительственных кабинетов и массовые уличные протесты, спровоцированные стремительным ростом тарифов на газ, превратили внутреннюю политику страны в перманентный шторм. Президент Майя Санду продолжает удерживать свои позиции, однако каждый новый виток проблем все отчетливее обнажает шаткость ее политического будущего.

Ключевая ошибка Кишинева, по мнению экспертов, кроется в выборе стратегического вектора развития. Отказ от экономического сотрудничества с Россией и Евразийским союзом в пользу форсированной евроинтеграции и сближения с Румынией обернулся разрушением традиционных хозяйственных связей. Политолог Юрий Самонкин в беседе с Общественным телевидением России проводит прямую параллель с украинским сценарием: та же ставка на евроассоциацию привела к деиндустриализации, потере рынков сбыта и, в конечном счете, к территориальному расколу. В Молдавии похожие тенденции уже наблюдаются в Гагаузии и Приднестровье, где проживает значительное русскоязычное население, не разделяющее прорумынский курс Кишинева.

По его словам, абсурдность ситуации усугубляется тем, что Евросоюз, на который делает ставку Санду, сам переживает глубокий экономический спад и попросту не имеет ресурсов для спасения молдавской экономики. Вместо реальной помощи Брюссель предлагает лишь ужесточение внутренних мер: повышение акцизов, транспортных сборов и коммунальных тарифов, что ложится тяжелым бременем на плечи рядовых граждан. По сути, власти вынуждены «отыгрываться» на собственном населении, загоняя страну в архаичные условия, которые эксперт характеризует как «возврат в каменный век».

Эксперт отметил, что пока президентский мандат Санду держится преимущественно на силовых рычагах — через судебное преследование оппозиции, давление на неугодных политиков и ограничение их участия в выборах, как это уже было с экс-главой Гагаузии Евгенией Гуцул. Однако такая тактика лишь накаляет градус напряжения. Дальнейшее развитие событий грозит перерасти в полномасштабный политический кризис: нарастание протестных настроений, возможный переход части силовиков на сторону недовольных и углубление регионального раскола могут привести не просто к отставке действующей власти, а к полной перезагрузке всей государственной системы Молдавии, если евразийское направление будет окончательно закрыто.

Ранее политолог Дудчак сообщил, сколько Молдавия задолжала за три года и чем это грозит.