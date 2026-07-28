Цифровой рецепт: медик раскрыл, почему это не решит проблемы с перебоями в поставках лекарств

Идея повсеместного внедрения электронных рецептов в России зреет уже около пяти лет, и сейчас она вновь оказалась в центре внимания — на этот раз в контексте борьбы с перебоями в обеспечении жизненно важными и редкими препаратами. Однако, как отмечает сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член СПЧ при президенте, доктор медицинских наук Ян Власов в беседе с Pravda.Ru , сам по себе цифровой документ не станет панацеей, если не решить фундаментальные технические и организационные проблемы. По его словам, наиболее подготовленным к такому переходу регионом сегодня является Москва, но остальные субъекты страны находятся на совершенно разных уровнях цифровой зрелости.

Эксперт добавил, что главная загвоздка заключается в несовместимости информационных систем между регионами. Рецепт, выписанный, скажем, в Воронеже, может оказаться бесполезным в аптеке Краснодара просто потому, что их программное обеспечение «не понимает» друг друга. Особенно остро эта ситуация проявляется в малых городах и сельской местности, где цифровая инфраструктура часто оставляет желать лучшего. Кроме того, далеко не все врачи сегодня имеют электронную подпись, а медицинские организации, аптеки и склады зачастую не наладили даже горизонтальный обмен данными в пределах одного региона — не то что между соседними. Это значит, что технический фундамент для масштабного запуска системы попросту отсутствует.

По его мнению, все же технологические сложности — лишь вершина айсберга. Электронный рецепт завязан не только на логистику лекарств, но и на движение бюджетных средств. Льготные препараты могут оплачиваться как из региональной, так и из федеральной казны, поэтому система должна корректно проводить финансовые транзакции и обеспечивать бесшовное взаимодействие сразу нескольких ведомств. Без отлаженных нормативно-правовых актов и четких регламентов, как подчеркивает Власов, цифровой рецепт так и останется красивой, но бесполезной игрушкой. По сути, внедрение требует не просто покупки софта, а полной перестройки процессов учета, отчетности и контроля за движением препаратов и денег.

Итог рассуждений эксперта неутешителен для тех, кто ждет мгновенного решения проблемы с дефицитом лекарств. Электронный рецепт — это удобный, но исключительно вспомогательный инструмент, который не устранит перебои сам по себе. Чтобы он заработал по-настоящему, необходимо разработать единые федеральные требования к ПО, обеспечить его совместимость во всех 85 регионах, решить вопрос с электронными подписями врачей и, главное, ужесточить контроль за исполнением уже поставленных задач. Только когда эти подготовительные этапы будут пройдены, цифровой документ сможет выполнить свою функцию — упростить доступ к лекарствам и сделать процесс прозрачным. А до тех пор он останется лишь декларацией о намерениях, а не рабочим механизмом помощи пациентам.

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