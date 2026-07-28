Южные округа в лидерстве: в каких районах Подмосковья созрела лесная ягода

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

В Подмосковье начинается сезон сбора дикорастущей ежевики. Благодаря теплому июлю первые ягоды уже созрели, а агроном Сергей Козлов прогнозирует один из самых богатых урожаев за последние годы. Пик сезона ожидает ягодников в первые две недели августа. Об этом пишет REGIONS.

Лучшие локации для сбора

Ежевика предпочитает солнечные места, лесные поляны, овраги, края старых просек и проселочные дороги:

  • Южные районы (раннее созревание): Серпуховский, Ступинский, Чеховский и Каширский городские округа.
  • Западные районы: Рузский, Можайский и Одинцовский округа (здесь ягода поспевает чуть позже).

Советы по правильному сбору

  • Время сбора: за ягодами лучше отправляться утром, пока они остаются прохладными и плотными.
  • Тара: предпочтительнее неглубокие контейнеры или корзины, чтобы ягоды не давились под собственным весом.
  • Признаки спелости: спелая ежевика легко отделяется от плодоножки без лишних усилий.
  • Бережное отношение: не рекомендуется ломать побеги кустарника и оборать кусты полностью — это сохранит урожайность на следующий год и оставит пропитание лесным обитателям.

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