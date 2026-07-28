Южные округа в лидерстве: в каких районах Подмосковья созрела лесная ягода
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
В Подмосковье начинается сезон сбора дикорастущей ежевики. Благодаря теплому июлю первые ягоды уже созрели, а агроном Сергей Козлов прогнозирует один из самых богатых урожаев за последние годы. Пик сезона ожидает ягодников в первые две недели августа. Об этом пишет REGIONS.
Лучшие локации для сбора
Ежевика предпочитает солнечные места, лесные поляны, овраги, края старых просек и проселочные дороги:
- Южные районы (раннее созревание): Серпуховский, Ступинский, Чеховский и Каширский городские округа.
- Западные районы: Рузский, Можайский и Одинцовский округа (здесь ягода поспевает чуть позже).
Советы по правильному сбору
- Время сбора: за ягодами лучше отправляться утром, пока они остаются прохладными и плотными.
- Тара: предпочтительнее неглубокие контейнеры или корзины, чтобы ягоды не давились под собственным весом.
- Признаки спелости: спелая ежевика легко отделяется от плодоножки без лишних усилий.
- Бережное отношение: не рекомендуется ломать побеги кустарника и оборать кусты полностью — это сохранит урожайность на следующий год и оставит пропитание лесным обитателям.