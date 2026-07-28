Опасность на раскаленном асфальте: как проверить шины перед дальней поездкой
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Современные автомобили рассчитаны на эксплуатацию в условиях высоких температур, поэтому сама по себе жара не должна провоцировать серьезные поломки. Тем не менее перед дальней дорогой автоэксперты Дмитрий Славнов и Алексей Егоров рекомендуют провести проверку ключевых узлов машины. Об этом пишет REGIONS.
Ключевые узлы и системы для проверки
- Кондиционер: если система охлаждает салон слабо, шумит или издает неприятный запах, нужно провести диагностику и дозаправку фреоном, так как самочувствие водителя и пассажиров напрямую влияет на безопасность.
- Шины и запаска: раскаленный асфальт создает повышенную нагрузку на резину. Необходимо проверить протектор на отсутствие вздутий и трещин, а также проконтролировать давление в колесах.
- Система охлаждения и мотор: критически важно проверить уровень антифриза, чистоту радиатора и уровень моторного масла. Водителям напоминают, что нельзя резко глушить двигатель сразу после тяжелой поездки, чтобы не ускорять его износ.
- Тормоза и аккумулятор: перед рейсом стоит оценить состояние тормозной системы и уровень заряда АКБ.