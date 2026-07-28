Грань между помощью и наказанием: эксперт пояснила, почему оценку должны ставить за поступки, а не за характер

С 1 сентября в ряде российских школ стартует пилотный проект по введению трехуровневой системы оценки поведения: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Эта инициатива уже вызвала бурное обсуждение среди педагогов и родителей, и чтобы разобраться в ее реальных целях и рисках, радио Sputnik взяло интервью у директора АНО «Школа проектов», многодетной мамы Ольги Перевезенцевой. По ее словам, сама по себе идея оценивать поведение — не нова и может быть полезным инструментом, но только при условии, что ее применение будет продуманным и лишенным формального подхода.

Эксперт отметила, что главная задача нововведения — не наказать провинившегося ребенка, а дать ему понятные ориентиры и помочь адаптироваться в школьной среде. Оценка должна выставляться педагогами по четким, заранее утвержденным критериям, и здесь принципиально важно, чтобы предметом оценки были конкретные поступки, а не личные качества, темперамент или возрастные особенности ученика. Другими словами, учитель обязан оценивать действие — опоздал, грубил, сорвал урок, — а не делать выводы о том, «плохой» ли ребенок или «неудобный». Такой подход, по мнению Перевезенцевой, способен превратить отметку за поведение в средство воспитания, а не в ярлык.

Однако, как отмечает эксперт, система может дать сбой, если критерии окажутся размытыми или неоднозначными. Тогда неизбежно возникает риск субъективизма: один педагог посчитает недопустимым то, что другой назовет допустимым, а личная симпатия или антипатия учителя начнут влиять на оценку. Особое внимание, по ее словам, стоит уделить детям с особенностями здоровья или тем, чье поведение обусловлено возрастными кризисами — к ним нужен не карательный, а поддерживающий подход. Кроме того, без участия родителей любые школьные рейтинги рискуют превратиться в пустую формальность или, хуже того, в источник конфликтов.

По ее мнению, таким образом, успех эксперимента зависит от трех ключевых условий. Во‑первых, критерии должны быть едиными для всех школ и прозрачными для каждого учителя. Во‑вторых, сама оценка должна служить сигналом для педагогической помощи, а не поводом для выговора или наказания. В‑третьих, школа и семья обязаны действовать в одной связке — обсуждать результаты, корректировать поведение и совместно искать решения. Если эти принципы будут соблюдены, то оценка поведения действительно станет рабочим воспитательным инструментом, способным сделать школьную среду комфортнее, а детей — ответственнее. В противном случае мы получим очередную бюрократическую галочку, которая лишь добавит стресса ученикам и не решит ни одной реальной проблемы.

Ранее сообщалось, что в школах России с 1 сентября введут трехуровневую оценку поведения для 2-8-х классов.