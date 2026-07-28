Дешевле отечественной Весты: почему иномарка из Азии стала выгоднее АвтоВАЗа

Благодаря механизмам параллельного импорта из Китая и Южной Кореи в Россию продолжают поступать рестайлинговые седаны Hyundai Elantra седьмого поколения. На авторынке сложилась уникальная ситуация: стартовая стоимость импортируемого «корейца» оказалась ниже официальных цен на отечественную Lada Vesta, которая в 2026 году стоит от ₽1,58 млн за МКПП и от ₽1,63 млн за модификацию с вариатором, пишет За рулем.