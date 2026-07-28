Дешевле отечественной Весты: почему иномарка из Азии стала выгоднее АвтоВАЗа
ЗР: Hyundai Elantra китайской сборки оказалась дешевле Lada Vesta в России
Благодаря механизмам параллельного импорта из Китая и Южной Кореи в Россию продолжают поступать рестайлинговые седаны Hyundai Elantra седьмого поколения. На авторынке сложилась уникальная ситуация: стартовая стоимость импортируемого «корейца» оказалась ниже официальных цен на отечественную Lada Vesta, которая в 2026 году стоит от ₽1,58 млн за МКПП и от ₽1,63 млн за модификацию с вариатором, пишет За рулем.
Региональный разброс цен и комплектации
Минимальный ценник на Elantra зафиксирован во Владивостоке — от ₽1,42 млн за авто в комплектации Top.
- Комплектация Top (от ₽1,42 млн): оснащается цифровой панелью приборов, мультирулем, кнопкой запуска мотора, кондиционером, электронным стояночным тормозом с AutoHold, датчиком света, камерой с парктрониками и 17-дюймовыми дисками.
- Версия с панорамной крышей (от ₽1,45 млн): дополнительно получает кожаную оплетку руля.
- Цены в регионах под заказ: в Красноярске стоимость автомобиля начинается от ₽1,6 млн, в Абакане и Новосибирске — ₽1,65–1,68 млн, а в Москве и Иркутске стартовый порог превышает ₽1,77 млн.
- Автомобили в наличии: машины с готовым ПТС на складах дилеров стоят дороже: в Красноярске — около ₽1,9 млн, в Уфе — ₽2,05 млн, в Сочи — ₽2,07 млн, а в Москве максимальные цены достигают ₽2,54 млн.
Технические характеристики моторов
На российском рынке представлены варианты двух типов сборки:
- Китайская сборка: оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 115 л. с. в паре с вариатором.
- Корейская сборка: поставляется с мотором Smartstream объемом 1,6 литра (128 л. с.), который также работает в связке с вариаторной трансмиссией.