Неожиданный союзник: как препарат от импотенции замедляет рост раковых клеток

Действующее вещество Виагры — силденафил — способно влиять на развитие раковых опухолей и снижать их агрессивность. К такому выводу пришли ученые в исследовании, опубликованном в журнале Cancer Research. Об этом пишет techinsider TechInsider со ссылкой на публикацию в журнале Cancer Research.

Механизм воздействия на раковые клетки

Основой открытия стало влияние препарата на внутриклеточные биохимические процессы:

Блокировка фермента PDE5: силденафил повышает уровень молекулы cGMP.

Нарушение транспорта холестерина: молекула cGMP взаимодействует со специальным белком, который отвечает за перемещение холестерина внутри клеток.

Снижение жизнеспособности: замедление движения холестерина лишает опухолевые клетки необходимого ресурса для роста и делает их менее жизнеспособными.

Результаты исследований и аналитики

Эффективность действия вещества подтвердилась как в лаборатории, так и на практике:

Лабораторные тесты: эффект доказан в опытах на клеточных культурах человека и мышей.

Масштабный анализ данных: изучены медицинские карты почти 5 млн пациентов израильской системы здравоохранения.

Рост выживаемости: у онкобольных, принимавших силденафил, зафиксирована более высокая продолжительность жизни. Наиболее выраженный результат наблюдался при совместном приеме со статинами.

Ученые подчеркивают: на данный момент зафиксирована лишь корреляция, а не доказанный терапевтический эффект. Для внедрения метода в практику требуются полноценные клинические испытания, определение дозировок и целевых типов опухолей.