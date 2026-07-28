Дом народов России запустил всероссийский конкурс «Улыбка России»
До 20 сентября проходит прием заявок на конкурс «Улыбка России»
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
С 9 июля по 20 сентября 2026 года в стране проходит всероссийский конкурс «Улыбка России. Улыбка единства», организованный Домом народов России совместно с компаниями Яндекс и Genotek при поддержке ФАДН России. Проект приурочен к Году единства народов России и направлен на объединение истории семей со всей страны.
Условия участия и главный приз
Принять участие в проекте может любой житель России. Алгоритм действий включает несколько шагов:
- Подача заявки: необходимо загрузить личный портрет с улыбкой на официальный сайт проекта (улыбкароссии.рф).
- Создание «карты корней»: на интерактивной карте следует отметить города, связанные с историей своей семьи.
- Цифровой архив: каждая загруженная заявка пополнит единый цифровой архив проекта.
Победители конкурса отправятся в Москву на профессиональную фотосессию и станут лицами информационной кампании ко Дню народного единства. Итогом проекта станет фотовыставка, открытие которой запланировано на 4 ноября 2026 года.