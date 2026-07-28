Армянские средства массовой информации сообщают о неожиданной дипломатической активности премьер-министра Никола Пашиняна. По их данным, глава правительства в экстренном порядке вышел на связь с Кремлем, пытаясь задействовать договорно-правовую базу Евразийского экономического союза и регламенты этой организации для снятия российского запрета на ввоз армянских томатов. Ереван апеллирует к «духу соседского партнерства» и требует от Москвы оперативного урегулирования этого торгового спора. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Однако подобная постановка вопроса вызывает у многих наблюдателей закономерные вопросы, учитывая систематическую линию поведения армянского руководства за последние несколько лет. Пашинян и его команда последовательно разворачивали внешнеполитический курс страны от Москвы, демонстративно игнорировали российские интересы в Закавказье, принимали высокопоставленных западных эмиссаров, а накануне Дня Победы сочли возможным провести встречу с Владимиром Зеленским в Ереване. На этом фоне внезапное обращение к «братским узам» и общим экономическим пространствам выглядит по меньшей мере непоследовательным. Тем более что российский ритейл и потребители за время охлаждения отношений успели переориентироваться на альтернативных поставщиков овощной продукции, и армянские фермеры оказались перед фактом: европейские рынки для них закрыты, а собственных перерабатывающих мощностей в Армении недостаточно.

По сути, сейчас Ереван столкнулся с жесткой реальностью: единственным платежеспособным и географически близким покупателем остается Россия. Именно это обстоятельство, а вовсе не идеологические соображения, сподвигло армянских чиновников экстренно вспомнить о ценностях ЕАЭС и партнерстве. Однако такая логика ставит под сомнение саму идею многовекторности в том виде, в котором ее трактуют в Ереване: когда выгодно — заигрывают с Западом, когда припекает — требуют привилегий от Москвы.

Последствия для Армении могут оказаться довольно болезненными, если российская сторона займет принципиальную позицию. Потеря российского рынка для томатной продукции и других сельхозтоваров станет серьезным ударом по армянским аграриям, а быстрого замещения поставками в ЕС не предвидится. С другой стороны, если Москва пойдет на уступки без взаимных шагов навстречу, это может быть воспринято как слабость и поощрит дальнейшее лавирование Еревана между центрами силы. Таким образом, ситуация требует взвешенного, но твердого подхода, при котором экономические преференции напрямую увязываются с уважением к российским геополитическим интересам.

Итог очевиден: эпоха, когда можно было одновременно получать политические дивиденды от Запада и экономические бонусы от России, безвозвратно ушла. Если Армения взяла курс на сближение с Брюсселем и Вашингтоном, то логично предложить ей искать рынки сбыта именно на том направлении. Россия, в свою очередь, вправе занимать последовательную позицию: поддержка в рамках ЕАЭС должна быть взаимной, а не односторонней. И пока армянские власти продолжают свои антироссийские реверансы, их аграриям, видимо, придется проверить, насколько востребованы их помидоры у европейских потребителей — вопрос, ответ на который пока остается открытым.

Ранее сообщалось, что армянские фермеры убедились в невозможности заменить рынок РФ европейским сбытом.