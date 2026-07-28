«Тиски» в висках и слабость в руках: когда головная боль превращается в угрозу жизни?

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Пироговского университета Артем Толмачев в интервью «Газете.Ru» рассказал о случаях, когда терпеть головную боль не просто не рекомендуется, но и опасно для жизни. По его словам, игнорирование этого симптома может стоить здоровья, если за болевым синдромом скрывается серьезное заболевание.

Как пояснил специалист, при оценке состояния пациента ключевое значение имеют локализация и характер дискомфорта. Поводом для экстренного вызова врача, по его словам, служат сопутствующие неврологические нарушения — слабость в конечностях, онемение лица, проблемы с речью или двоение в глазах. Подобные проявления, как правило, сигнализируют об острых состояниях, включая инсульт, а также могут указывать на инфекционные процессы или новообразования в головном мозге.

Для точной диагностики доктор уточняет, является ли боль постоянной или приступообразной, в какое время суток она возникает, а также оценивает эффективность принимаемых препаратов. Отдельное внимание в беседе было уделено так называемой головной боли напряжения, возникающей на фоне стресса. Пациенты часто описывают это состояние как сдавливание головы «обручем» или «тисками», и даже такую боль, подчеркнул эксперт, не стоит терпеть, чтобы не допустить ухудшения общего состояния .

В качестве примера врач привел мигрень — интенсивную пульсирующую боль, обычно локализованную с одной стороны. Это состояние нередко усугубляется свето- и звукобоязнью, а также специфической аурой в виде мерцающих зигзагов перед глазами или выпадения полей зрения.

Ранее аллерголог Болибок рассказал об опасности домашних растений с сильным запахом.