Ошибка в корзине: миколог раскрыл секреты отличия настоящих лисичек от ложных
Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Аннета Юрасова]
В лесах Подмосковья продолжается активный грибной сезон. Кандидат биологических наук и научный сотрудник кафедры микологии и альгологии МГУ Никита Комиссаров рассказал, на какие ключевые признаки стоит обращать внимание при сборе лисичек, чтобы случайно не положить в корзину ложных двойников, пишет REGIONS.
Главные различия и внешние признаки
Определить настоящий съедобный гриб можно по комплексу характеристик:
- Нижняя сторона шляпки: у настоящей лисички складки опускаются почти по всей длине ножки и переплетаются жилочками-перегородками. У ложной лисички пластинки тонкие, четкие и обрываются примерно на середине ножки.
- Форма шляпки: настоящая лисичка имеет волнистый, извилистый край, в то время как у ложной двойника контур шляпки более ровный и правильный.
- Запах: настоящие лисички обладают приятным сладковато-грибным ароматом. Ложная лисичка чаще источает специфический неприятный запах прелой муки.
Миколог советует не ограничиваться одним критерием, а всегда оценивать сразу несколько признаков перед тем, как положить гриб в корзину.