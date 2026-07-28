Ошибка в корзине: миколог раскрыл секреты отличия настоящих лисичек от ложных

Общество

Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Аннета Юрасова]

В лесах Подмосковья продолжается активный грибной сезон. Кандидат биологических наук и научный сотрудник кафедры микологии и альгологии МГУ Никита Комиссаров рассказал, на какие ключевые признаки стоит обращать внимание при сборе лисичек, чтобы случайно не положить в корзину ложных двойников, пишет REGIONS.

Главные различия и внешние признаки

Определить настоящий съедобный гриб можно по комплексу характеристик:

  • Нижняя сторона шляпки: у настоящей лисички складки опускаются почти по всей длине ножки и переплетаются жилочками-перегородками. У ложной лисички пластинки тонкие, четкие и обрываются примерно на середине ножки.
  • Форма шляпки: настоящая лисичка имеет волнистый, извилистый край, в то время как у ложной двойника контур шляпки более ровный и правильный.
  • Запах: настоящие лисички обладают приятным сладковато-грибным ароматом. Ложная лисичка чаще источает специфический неприятный запах прелой муки.

Миколог советует не ограничиваться одним критерием, а всегда оценивать сразу несколько признаков перед тем, как положить гриб в корзину.

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