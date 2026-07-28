Свободный Telegram: экс-советник президента РФ раскрыл, долго ли еще мессенджер пробудет останется в статусе-кво

Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире радио Sputnik сделал предельно четкое заявление, которое, по сути, расставило все точки над i в вопросе будущего Telegram в России. Он заявил, что до завершения специальной военной операции не стоит ждать никакого ослабления ограничений — ни в отношении сервисов, ни в отношении отдельных лиц или компаний. Это не просто прогноз, а жесткая установка: любые обратные процессы, будь то возврат из статуса иноагентов или снятие санкций, в ближайшие годы будут единичны и системного характера не приобретут. Исключение, по его словам, возможно лишь в случае некоего чуда, но рассчитывать на него явно не приходится.

Ключевая причина такой позиции, по мнению эксперта, лежит не в технических или политических пристрастиях российских властей, а в персональной истории основателя мессенджера Павла Дурова. Клименко напоминает, что против Дурова во Франции возбуждено уголовное дело, и он вынужден сотрудничать с французскими правоохранительными органами. Это меняет всю оптику: Telegram сейчас — это не просто нейтральная площадка, а актив, который контролируется человеком, находящимся под давлением западного правосудия. В таком контексте разблокировка мессенджера в России означала бы легализацию канала связи, который может быть использован не в интересах национальной безопасности, что в условиях СВО абсолютно неприемлемо.

Более того, Клименко обозначает фундаментальную дилемму, перед которой оказался Дуров: он физически не может одновременно сотрудничать с Россией и с Европой. Французское следствие требует от него определенных шагов, российские власти — других, и эти требования находятся в прямом противоречии. Выбор, который предстоит сделать основателю Telegram, будет судьбоносным: либо он идет на уступки Парижу, и тогда о возвращении мессенджера на российский рынок в полноценном объеме можно забыть, либо он переориентируется на Москву, но тогда рискует потерять все, что имеет в Европе. В любом случае, затягивать этот узел бесконечно не получится.

По его мнению, мессенджер, который стал для многих основным средством общения, останется в подвешенном состоянии как минимум до окончания боевых действий. Никаких амнистий или послаблений не предвидится, а политическая и юридическая неопределенность вокруг Дурова только укрепляет российские власти в решении не идти на уступки. Клименко дает понять: государство не станет рисковать безопасностью ради удобства коммуникации, и те, кто ждет скорого возвращения Telegram к полноценной работе в России, могут смело откладывать свои надежды до лучших времен. Пока идет война, информационная гигиена и контроль остаются приоритетом, а судьба одного мессенджера — лишь частный случай более масштабной логики изоляции от западных цифровых платформ.

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