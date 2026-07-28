Страшная статистика: 18 погибших зафиксировали от непотушенных окурков в Рязанской области с начала года

Рязанская область столкнулась с трагической статистикой, которая заставляет взглянуть на, казалось бы, бытовую привычку под совершенно другим углом. С начала 2026 года в регионе произошло 92 пожара, напрямую связанных с неосторожным обращением с огнем при курении. Об этом сообщает издание 7info .

Но пугают даже не столько сами возгорания, сколько их последствия: на этих пожарах погибли 18 человек, что составляет почти половину (47%) от всех жертв огня в области за этот период. Еще пять человек получили серьезные травмы, а материальный ущерб уже перевалил за 24 млн рублей — стихия полностью уничтожила девять строений и повредила 27.

Сотрудники МЧС бьют тревогу и вновь обращаются к элементарным, но жизненно важным правилам безопасности. Подавляющее большинство подобных трагедий происходит по одной и той же цепочке: непотушенный окурок, падающий на легковоспламеняющуюся поверхность — будь то диван, ковер или сухая трава на балконе. Однако специалисты выделяют еще один отягчающий фактор, который превращает небрежность в смертельный приговор — состояние алкогольного опьянения. В таком случае реакция притупляется, а контроль за тлеющим окурком теряется полностью.

Цифры статистики обнажают пугающую тенденцию: практически каждый второй погибший в огне рязанец стал жертвой именно сигареты. Это не просто сухие данные, а сотни разрушенных семей и искалеченных судеб. Помимо человеческих потерь, регион несет ощутимый экономический урон — уничтоженное имущество и поврежденные здания требуют колоссальных восстановительных ресурсов.

Главный итог этой печальной хроники очевиден: цена беспечности измеряется жизнями людей. Пожарные инспекторы вновь призывают жителей проявлять элементарную бдительность, не курить в постели и вблизи горючих материалов, а также помнить, что даже одна выпитая рюмка может стать роковой ошибкой в обращении с огнем. Пока же статистика остается безжалостной, напоминая, что безопасность начинается с личной ответственности каждого.

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