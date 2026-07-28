Смертельная ошибка алгоритма: почему нейросеть не видит беспигментную меланому
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталья Надточая]
Нейросети способны отличать доброкачественные образования от рака кожи с точностью до 90% в лабораторных условиях, оценивая асимметрию, границы и пигментацию невусов. Однако кандидат медицинских наук, онколог и эксперт Лаборатории «Гемотест» Анастасия Фатьянова предупреждает: алгоритм не может заменить врачебный диагноз и способен допустить смертельную ошибку. Об этом пишет REGIONS.
Факторы ошибок алгоритмов и преимущества клинического осмотра
- Пропуск амеланотической меланомы: искусственный интеллект обучен искать темный пигмент, поэтому может не распознать амеланотическую (беспигментную) меланому. Это розоватое образование сливается со здоровой кожей или напоминает обычное воспаление.
- Искажение из-за качества фото: желтый свет, вспышка, загар и неудачный ракурс меняют цвет и контуры родинки на снимке, вводя программу в заблуждение и создавая у пользователя ложное чувство безопасности.
- Отсутствие комплексного анализа: в отличие от приложения, онколог проводит дерматоскопию и картирование всей кожи, выискивая «гадкого утенка» — новообразование, сильно отличающееся от остальных невусов на теле.
- Польза приложений: мобильные сервисы целесообразно использовать только как фотоархив для фиксации динамики изменений размера, формы или цвета родинок.
Симптомы для срочного обращения к врачу
Консультация онколога-дерматолога необходима при появлении следующих признаков:
- Родинка начала кровоточить или мокнуть.
- Изменились контуры, форма или оттенок образования.
- Вокруг появились воспаление, зуд, жжение или покалывание.