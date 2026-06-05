В Петербурге арестован мужчина, плативший детям по 500 рублей за обнаженные танцы и интимные видео

В Санкт-Петербурге взят под стражу мужчина, который за деньги вынуждал несовершеннолетних снимать обнаженные танцы и интимные видео. Как сообщает 78.ru , в отношении него возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

По данным следствия, одной из жертв стала 12-летняя девочка из Перми. Фигурант вел с ней переписку и заставлял присылать непристойные фотографии и видеозаписи. Сам задержанный признался, что платил детям по 500 рублей за каждое снятое видео. Суд заключил его под стражу до 1 июля.

Во время обыска в квартире подозреваемого правоохранители обнаружили мобильный телефон, в котором находились ролики, присланные потерпевшей, а также несколько записей с тремя другими девочками, где те танцуют в практически обнаженном виде.