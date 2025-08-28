В Петербурге спасатели не могут вынести 200-килограммового мужчину из разрушенного дома

В Санкт-Петербурге спасатели второй день не могут эвакуировать 200-килограммового мужчину из дома, где произошел взрыв газа. Всех остальных жильцов многоэтажки уже вывели из здания. Об этом сообщает MK.RU.

Чрезвычайное происшествие случилось в одном из жилых домов Петербурга 27 августа. В результате взрыва бытового газа частично обрушились конструкции подъезда, погиб один человек, еще двое получили травмы.

200-килограммовый мужчина находился примерно в десяти метрах от эпицентра взрыва и чудом остался жив. Однако эвакуировать его стандартными методами не удается — существующее оборудование не рассчитано на такой вес, а несущие способности поврежденных перекрытий вызывают опасения.

Специалисты обследуют конструкции здания и ищут техническое решение для безопасной эвакуации мужчины. Тем временем в доме частично отключено электричество, а в некоторых квартирах отсутствует водоснабжение.

