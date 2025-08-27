Два взрыва, столб дыма и беспилотник: что произошло в центре Ростова-на-Дону

По предварительным данным, инцидент связан с воздушной атакой беспилотного летательного аппарата.

Как сообщает Telegram-канал «Новости Ростова | 161.ru», в городе был слышен громкий хлопок, после чего в центральной части стало видно пламя. Очевидцы в паблике «Это Ростов» уточняют, что произошло как минимум два взрыва, а затем в небе поднялся столб дыма. По их свидетельствам, незадолго до этого в небе был замечен низколетящий дрон, который был идентифицирован как беспилотник ВСУ.

Издание Mash со ссылкой на свои источники указывает, что происшествие случилось приблизительно в 23:20 в районе Гвардейской площади, которая и стала эпицентром пожара.

На данный момент официальные власти и экстренные службы не прокомментировали причины происшествия и его возможные последствия.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 22 августа дежурные силы ПВО отразили атаку дронов на севере Ростовской области.