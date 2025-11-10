Житель Кубани получил 15 лет строгого режима за преступления против троих несовершеннолетних

В Краснодарском крае вынесен обвинительный приговор по резонансному уголовному делу. Краевой суд признал 50-летнего жителя поселка Южный виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как установило следствие, летом 2024 года обвиняемый совершил ряд противоправных действий в отношении троих детей. По данным издания «Комсомольская правда», инцидент произошел в подъезде одного из домов, где мужчина, по свидетельствам, блокировал детям проход в тамбуре, демонстрировал им свои половые органы и занимался онанизмом.

Суд квалифицировал эти действия по особо тяжкой статье Уголовного кодекса РФ — п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних). В связи с особой социальной значимостью и необходимостью защиты приватности потерпевших, судебные заседания по делу проводились в закрытом режиме.

