В подъезде многоэтажки, в Москве обнаружили ящик полный гранат, идет эвакуация жителей

Как передает Shot, жильцы одного из многоэтажных домов заметили в подъезде дома по улице Герасима Курина на западе Москвы подозрительный предмет и вызвали полицию.

В ходе обследования выяснилось, что в ящике полно боевых гранат. На место сразу были вызваны саперы и представители экстренных служб.

«Подозрительный ящик с предметами, похожими на настоящие боеприпасы [гранаты], нашли на одном из этажей в общем коридоре. Откуда она там появилась никто из соседей не знает», — приводится в публикации.

В настоящее время ведется экстренная эвакуация жителей ближайших квартир указанной многоэтажки. На месте работают полицейские кинологи и саперы.